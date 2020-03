Ljubljančani, ki so Zagrebčane dvakrat premagali že v rednem delu lige, so tekmece vsaj v prvih dveh nizih povsem nadigrali. Odlično so servirali, kar je le olajšalo delo bloku, hrvaški prvaki, za katere je tudi drugo mesto največji uspeh v tem tekmovanju, so bili večji del tekme povsem nemočni. Hitro so uvideli, da je ACH Volley vsaj trenutno precej boljša ekipa kot Calcit Volley, ki so ga premagali v polfinalu. Pomagali jim niso tudi boljši servisi v tretjem nizu, ki je bil še najbolj izenačen.

Za serijske slovenske prvake je to druga lovorika v sezoni, januarja so že postali slovenski pokalni prvaki.

Tretje mesto na turnirju je zasedla domača ekipa Union Raiffeisen Waldviertel, ki je v malem finalu s 3:1 ugnala kamniški Calcit Volley.