Petnajst mrtvih civilistov v ruskem nočnem letalskem napadu na Maret Misrin severno od Idliba na poti proti sirski meji s Turčijo je bilo po navedbah sirskega observatorija za človekove pravice popotnica za današnje pogovore ruskega in turškega predsednika. Recep Tayyip Erdogan je v spremstvu zunanjega, finančnega in obrambnega ministra pripotoval v Moskvo na pobudo Vladimirja Putina, potem ko so se zaradi ruske podpore režimski sirski vojski po njenem napadu na turške vojake v provinci Idlib odnosi med državama znova znašli na kritični točki.

Nedavno smrt več kot 30 vojakov, nameščenih v Siriji v okviru poldrugo leto starega sporazuma z Rusijo o opazovalnih misijah, je Moskva pospremila z razlago, da sirska vojska ni vedela, da v boju proti tamkajšnjim upornikom, ki jih ima za teroriste, napada turške sile. V izjavi pred pogovori z Erdoganom je Putin danes še enkrat ponovil, da ne sirska vojska ne Rusija nista poznali lokacije turške vojske, se za žrtve opravičil ter dodal, da je utrpela v incidentu resne izgube tudi sirska stran. Turški obrambni minister Hulusi Akar je sicer pred moskovskim predsedniškim srečanjem navajal, da Rusijo obveščajo o premikih svojih vojakov, ki jih dodatno pošiljajo v Idlib, a se incidenti nadaljujejo.

Položaj v Idlibu je postal po Putinovem mnenju tako napet, da je nujno zahteval pogovor na najvišji državni ravni med Turčijo in Rusijo. Na štiri oči sta se predsednika pogovarjala tri ure, preden so se jima pridružili sodelavci, glavna tema pa je bila, kako zagotoviti premirje. Več tednov diplomatskih poskusov je bilo pri tem neuspešnih, saj sirski režim na eni strani čuti, da lahko prevzame nadzor nad še zadnjim žepom upora proti sebi. Moskva ga pri tem očitno podpira, mednarodna skupnost, vključno z Evropsko unijo, ki ji na vrata trka nova begunska reka zaradi turških kalkulacij v Siriji, pa ne najde nobenega odgovora na krizni položaj. Združeni narodi sicer opozarjajo pred najhujšo humanitarno katastrofo v devet let trajajočem sirskem spopadu, sproženem s poskusom strmoglavljenja Bašarja Al Asada, a konkretno ukrepanje svetovne organizacije blokira tudi stalna članica varnostnega sveta Rusija, ki nasprotuje kakršni koli mednarodni prepovedi letenja nad Idlibom, kakršna je bila svoj čas z njenim pristankom usodna za Gadafijev režim v Libiji.