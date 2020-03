Dogodek so organizirali mednarodno združenje Bitcoin Association, ki povezuje trgovce, borze, razvijalce, podjetja, in rudarje, vodilno podjetje na področju tehnologije veriženja blokov nChain in slovensko razvojno podjetje CREA, ki je ključni partner podjetja nChain za razvoj programske opreme in tehnične infrastrukture za Bitcoin SV Node.

Platforma tudi za poslovne aplikacije Kot je na konferenci poudaril Jimmy Nguyen, predsednik združenja Bitcoin Association, vse več podjetij in razvijalcev razume, da je bitcoin poleg digitalne valute tudi plaforma za poslovne aplikacije - pametne pogodbe, overovitve ali prenos poslovnih informacij. Tako bosta organizacija EHR Data, podružnica združenja National Health Coalition v ZDA, in podjetje nChain preučila izvedljivost uporabe tehnologije veriženja blokov Bitcoin SV za globalni elektronski zdravstveni karton pacientov, ki naj bi preprečil zlorabo receptov za opiate. Japonski znanstveniki lahko podatke na platformi Bitcoin SV uporabljajo za spremljanje potresnih aktivnosti, tehnologija pa je zanimiva tudi za spremljanje vremenskih podatkov oziroma beleženje klimatskih sprememb, igričarske platforme in upravljanje globalnih dobavnih verig.