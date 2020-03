Z zaslišanjem policista PP Kočevje Luke Rauterja se je danes nadaljevalo sojenje polbratoma Cvetku in Blažu Grmu ter Jožetu Rusu in Zdravku Ševu, ki naj bi 22. maja lani malo pred tretjo uro zjutraj izpred ljubljanskega striptiz bara Escape ugrabili Marka S. iz Ljubljane. Odpeljali so ga proti Dolenjski, več kot sedem ur so ga vozili naokoli. Vmes naj bi ga tepli, mu grozili in ga tudi oropali. Med potjo jih je ustavila policijska patrulja, a ni opazila nič posebnega. »Ni bil videti prestrašen ali zmeden,« je na prostoru za priče povedal policist Rauter.

Obtoženi pravijo, da je šel Ljubljančan z njimi prostovoljno in da jim je res dal nekaj denarja, vendar ne pod prisilo. On pa, da je moral z bankomata dvigniti, kar se je dalo (skupno 420 evrov), potem pa je, prestrašen zaradi tepeža in groženj, v banki v Novem mestu dvignil še 1950 evrov. Kot rečeno, jih je med vožnjo ustavila policija. Ljubljančan je pričal, da mu je Ševo naročil, naj da kapuco čez glavo, da skrije poškodbe, ki so mu jih prej prizadejali. »Naredil sem, kot so mi naročili. Policistoma sem zato tudi rekel, da je vse v redu, da smo malo popili in da se poznamo. Grozno me je bilo strah,« je povedal.