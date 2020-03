35-letna pevka je novico o nosešnosti razkrila v glasbenem spotu nove pesmi z naslovom Never Worn Whitev, v katerem se je pojavila z nosečniškim trebuhom.

Na Instagramu pa je v živo spregovorila tudi svojim sledilcem in povedala, da sta z igralcem Orlandom neizmerno vesela in v polnem pričakovanju. »Verjetno je to skrivnost, ki sem jo skrivala najdlje. Mislim, da je najboljši način, da jo razkrijem skozi glasbo,« je pojasila.

Medtem ko je Perry v pričakovanju prvega otroka, pa je Bloom (43) že oče 9-letnemu Flynnu, ki ga ima z nekdanjo partnerico Mirando Kerr.

Dojenček pa ni edina vesela novica. Zvezdniški par, ki se je zaročil februarja 2019, poleti načrtuje tudi poroko.