Alina je le ena od okoli 1500 Ukrajink, ki so lani kot nadomestne matere rodile otroke parom iz tujine. Stara je 32 let in ima dva svoja sinova, prvič pa je bila nadomestna mati irskemu paru pri 21 letih. Po rojstvu otroka nemškemu paru je lani donosila še tretjega iz epruvete, in sicer Indijcema. V nasprotju z drugimi nadomestnimi mamami očitno rada spregovori o vsem, razen o plačilu, to pa naj bi pri Ukrajinkah znašalo okoli 15.000 evrov. Alina se je še rosno mlada in pravkar ločena s triletnim sinom odločila za nadomestno materinstvo, da bi si lahko poiskala stanovanje, potem ko je pol leta živela pri babici. Iskreno prizna, da »ni mati Tereza«, ki bi pomagala parom brez otrok, ampak da to počne za denar, vesela pa je tudi njihove hvaležnosti. Za prvič pravi, da je bilo težavno, ne le zaradi nosečniške slabosti, ampak tudi bivanja v majhni sobi s sinom. Pred časom se je drugič poročila, dobila še enega sina, za zadnje nadomestno materinstvo pa sta se z možem sprla, a ga je prepričala, da s svojo nestalno službo varilca pač ne zagotovi dovolj denarja za družino. »Zdaj sem mu kupila avto in je zadovoljen,« še razloži in doda, da bi bila še kdaj nadomestna mama, če jo bodo hoteli po petih porodih in pri njenih dandanes za zanositev še vedno mladih letih.