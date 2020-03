Janez Janša, Jeremy Hunt in ostali

‘Gospa, a se vi šalite?« Nisem hotela biti nesramna. A ko mi je glas na drugi strani telefona povedal, kdaj bi lahko začela fizioterapijo zlomljenega gležnja, se mi je zazdelo, da gre za šalo. Tam, kamor sem klicala, so imeli namreč razmeroma kratke čakalne dobe. Ne, ni šlo za šalo in gospe na drugi strani telefona ni bilo do smeha. »Ne morem vam pomagati in nisem kriva. Prvi termin vam lahko dam aprila.« Mimogrede, nogo sem si zlomila 1. januarja. Milo proseč sem nato dobila termin sredi marca. Juhej!