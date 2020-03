Jože P. Damijan: Novo fiskalno pravilo

Kot sem pisal zadnjič, bo glede na razvojne in demografske potrebe ter za potrebe prilagajanja podnebnim spremembam treba na ravni države v gradnjo manjkajočih stanovanj in postelj v domovih za starejše osebe, gradnjo in vzdrževanje cest, energetiko, energetsko sanacijo stavb in fotovoltaiko, nadgradnjo distribucijskih in prenosnih omrežij, modernizacijo železniške infrastrukture in njeno vzdrževanje vložiti okoli 55 milijard evrov do leta 2040 oziroma 60 milijard evrov do leta 2050. Na letni ravni to pomeni velika in stalna vlaganja v višini okoli 2,8 milijarde evrov na leto oziroma 5,8 odstotka BDP.