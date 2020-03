Razglasitev glasovanja o 14. mandatarju Slovenije je potekala v napetem pričakovanju – ne glede tega, ali bo Janez Janša sploh dobil vsaj potrebnih 46 poslanskih glasov, novinarji in spremljajoče osebje so stavili, ali bo kandidatovo ime na tajnem glasovanju obkrožilo manj kot 50, morda kakšen glas več ali celo 55 poslancev, kolikor jih je pred slabima dvema letoma glasovalo za Marjana Šarca. Ko je predsednik državnega zbora Dejan Židan – kmalu zatem je odstopil s položaja – oznanil, da je Janša novi mandatar, je desna stran poslanske dvorane od veselja glasno zaploskala, v delu sredine (LMŠ) in na levi polovici (SD, Levica) pa so poslanci nepremično obsedeli. Slavje desnice in poslancev SDS so popestrili obiskovalci na balkonu državnega zbora, kjer je kakšnih deset privržencev Janeza Janše raztegnilo tri slovenske zastave, eno so celo pritrdili na ograjo balkona.

Janša ob zaprisegi ni kazal čustev – tako kot ves dan razprave. Poudaril je, da se zavedajo odgovornosti pred pomembnimi izzivi, ki jih s partnerji namerava preseči z odgovornim vodenjem države in povezovalno politiko. »Danes je bil narejen prvi korak, pričakujem, da bom lahko v relativno kratkem času predstavil tudi kandidatno listo za novo vlado,« je izjavil Janša.

Kmalu zatem je pred novinarje stopil prvak SMC Zdravko Počivalšek, ki je naznanil, da se je s tem dejanjem končalo obdobje politične negotovosti, kar da je za Slovenijo dobra novica. Zanimivo pa je, da se pred novinarji nista pojavila preostala dva predsednika koalicijskih strank. Prvak NSi Matej Tonin je sicer glasoval in se je nato rokoval z Janšo, a razpleta ni komentiral, predsednica DeSUS Aleksandra Pivec pa je bila opažena le dopoldne.

Prva ocena bi lahko bila, da je Janez Janša postal mandatar, Zdravko Počivalšek boter Janševe vlade, preostalima dvema koalicijskima partnerjema pa je – tako se zdi – za zdaj odmerjena manj pomembna vloga.

Med prva dejanja nove vlade je prvak SDS uvrstil debirokratizacijo administracije in decentralizacijo države. Po Janši državni administrativni aparat zaposluje preveč ljudi – odvečne kadre bi lahko preusmerili v gospodarstvo, kjer nujno potrebujejo delavce. Prvi ukrep decentralizacije tako predstavlja selitev državnih uradov po državi. »Koalicija bo vse nove institucije locirala po državi. V nadaljevanju, čeprav je to verjetno ambicija za prihodnji mandat, je treba določene institucije, ki so zdaj v centru, razseliti po državi,« je napovedal Janša.

Za izpeljavo znatnega dela ukrepov ne bo treba bistveno posegati v državni proračun, drugi sklop pa naj bi bil finančno bolj obsežen, zato bo potreben rebalans. »V sprejetih proračunih za letos in naslednje leto zeva nekajstomilijonska luknja. Viri so sicer predvideni, a niso realni; izdatki niso pravilno ocenjeni. Se pravi, tukaj je veliko tveganje in zelo malo jastogov, če se izrazim v znanem žargonu,« je dejal Janša.

Naslednja ključna tema za prvaka SDS je demografija. Nizka rodnost in staranje prebivalstva sta velik problem, Slovenija ima v primerjavi z drugimi državami slabe statistične podatke. Ključni ukrep za soočanje s tem bo demografski sklad, na katerega bi preselili v upravljanje vse preostalo državno premoženje. V pomembnem delu nastopa je prvak SDS razkril, da je zagovornik privatizacije javnega šolstva in zdravstva. Brez konkurence ne bo šlo, je poudaril Janša. »V zdravstvu in javnem šolstvu je potrebna konkurenca. Brez tega ne gre. Slovenija ne bo nikoli zamenjala javnega s privatnim sistemom v celoti, a ne en ne drugi sistem ne bo deloval, če ne bo konkurence in izbire,« je dejal Janša. Če ne bo ukrepov, ki bi šli v to smer, bodoči mandatar napoveduje odhajanje strokovnjakov, prihajali pa naj bi tisti, »ki v slovenščini ne bodo znali napisati recepta ali izvida v slovenskem jeziku«. Kritičen je bil tudi do stanja v Slovenski vojski, ki da v aktualnem stanju ni sposobna braniti države, zato je po njegovem mnenju nujna začasna odmrznitev vojaške obveznosti.

Opravičevanja SMC

V poslanski razpravi so osrednjo vlogo zavzeli poslanci SMC, ki so čutili potrebo pojasniti slovenski javnosti, zakaj so podprli vlado Janeza Janše, čeprav so leta 2018 trdili, da tega ne bodo storili. Svoja dejanja so opravičili z odstopom prvaka LMŠ Marjana Šarca, kar je, kot je dejal vodja poslancev SMC in verjetni novi predsednik državnega zbora Igor Zorčič, spremenilo okoliščine. V SMC s podporo SDS in Janši ne spreminjajo politične barve in ostajajo častna stranka, je dejal Zorčič. Poslanska kolegica Janja Sluga pa je dodala, da jim sicer ni všeč nastajajoča koalicija, pa vendar, da so dobro pretehtali, kaj pomeni sodelovanje oziroma nesodelovanje. »Nismo bili izvoljeni zato, da se ne pogovarjamo, ampak da iščemo skupne točke. Zato sem se odločila tako, kot sem se,« je dejala.

Iz klopi, kjer sedijo poslanci Levice in SD, je bilo slišati veliko besed o prevari volilcev v režiji poslancev SMC. Opozarjali so jih, da so za ohranitev položajev – kot je dejal Marko Koprivc (SD) – pripravljeni iti v koalicijo s hudičem. Poslanec je po protestu desnega dela dvorane DZ dodal, da je govoril o prispodobi razmerja med SMC in SDS. Na drugi strani so poslanci SDS peli hvalnice novemu mandatarju: o njegovi modrosti, pogumu in učinkovitosti. Občudovanje Janeza Janše je najbolje ubesedil poslanec SDS Boris Doblekar: »Z novim predsednikom vlade tukaj ne bo heca. Ne bo tisto, če bo, bo, če ne bo, pa ne bo. Tega ne bo. Bosta red in disciplina in pa seveda resno delo za blaginjo.«