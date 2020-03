Kritika predstave Kliči M za Macbetha: Destilirani Macbeth kot jedek komentar sodobnosti

Predstava Kliči M za Macbetha, kot sta si jo po znameniti Shakespearovi tragediji zamislila režiser Matjaž Pograjc in igralka Klara Kastelec (ki tudi odigra lady Macbeth), je živahna, nevsakdanja, na trenutke celo do groteskne komičnosti zaostrena obdelava te klasične predloge, ki se tematskih vozlov izvirnika bolj kot s kako resnobno spoštljivostjo loteva z eklektično, vendar tudi razmeroma spretno sestavljeno ter odrsko precej učinkovito mešanico žanrskih in formalnih prijemov. V tem »destilatu« Macbetha, ki je nastajal na podlagi novejšega prevoda Srečka Fišerja , pripravljenega za uprizoritev na novogoriškem odru pred dobrim letom, zato po eni strani ni mogoče spregledati igrivega odnosa tako do precej okrajšanega besedila in njegove vsebine kakor tudi do gledalca, posajenega na lesene klopi s kozarcem rdečega vina pred seboj; vendar pa se skozi prepletanje dramskega, vizualnega ter glasbenega obenem vendarle postopno izriše tudi srhljiv portret norosti in oblastniške samopašnosti, ki bolj kot še en poskus interpretiranja zagonetnih motivov protagonista deluje kot jedek, večplasten komentar naše sodobnosti, s končnim ustoličenjem zlovešče figure Malcolma ( Matija Vastl ) vred.