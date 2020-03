Prvi vzgib za nastanek predstave Postaja samobitno je igralec Klemen Janežič (1989) pred časom dobil v muzeju Ludwig v Kölnu, kjer se je znašel »iz oči v oči« z oljno sliko Salvadorja Dalíja Postaja Perpignan.

Sloviti španski slikar je namreč leta 1963 na tej postaji v mestecu na jugu Francije doživel surrealistično videnje o nastanku vesolja, zato jo je imenoval »središče sveta«. V center je postavil Kristusa na križu, njegove krvaveče rane pa povezal s trdim delom kmetov na eni in z rodovitnostjo zemlje na drugi strani. Ob obilici drugih motivov je na vrh kompozicije umestil še prihod lokomotive, ki surrealistično prihaja iz nič. Kako je torej Janežič zasnoval kompozicijo svoje Postaje?

Ozdraviti duha

»Razmislek o obdobju, ko nas hkrati razdvajata čas strogega tehnološkega ustroja in čas meditativnega raziskovanja sebe in svojih demonov, naju je z dramaturginjo Saro Živkovič pripeljal do šamanizma, ki bo služil kot dramaturški okvir. Ta nikoli ni bil religija, temveč bolj sredstvo, s katerim človek ozdravi duha,« pojasnjuje Janežič. Poglabljal se bo v razmerje med človekovo vpetost v delovanje sodobne zahodne družbe in vpliv okolja na njegovo prvobitnost. Črpal bo iz situacij nemoči, negotovosti in nesprejemanja, iz želje po ravnotežju med naravno in človeško stvarnostjo ter ustvarjeno in sistemsko dejanskostjo.

»S poglabljanjem v elemente, ki jih praviloma povezujemo s človeško prvobitnostjo, primarnostjo, nikakor ne gre za to, da bi hotel zajeti šamanski ritual, bolj gre za iskanje rituala gledališča,« še dodaja. V predstavi, ki se v drugem delu prelomi, saj se šamanizem umakne in nastopi človek 21. stoletja z vsem tehnološkim kapitalom, pa bo imela pomembno vlogo tudi kostumografija Timoteja Rosca. »Izdelal je plašč, ki postane tudi svojevrstna instalacija, s katero dobimo scenografijo.«