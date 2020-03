»Grčije ni mogoče izsiljevati in se ne bo pustila izsiljevati,« je po poročanju grške televizije Skai dejal Micotakis v pristaniškem mestu Aleksandropolis, kjer se bo popoldne sešel z vodji evropskih institucij. Poudaril je še, da so meje Grčije tudi meje Evrope.

Med tistimi, ki jih je ponoči aretirala grška policija, prevladujejo migranti iz Afganistana, Pakistana, Maroka in Bangladeša, je poročala grška državna televizija ERT.

Potem ko je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan v soboto objavil, da so iz Turčije vrata v EU za migrante odprta, so se številni migranti napotili proti turško-grški meji. Erdogan naj bi po oceni opazovalcev želel okrepiti pritisk na zahodne države, da podprejo njegovo vojaško operacijo v Siriji.

Ob Erdoganovih napovedih je Grčija na mejo s Turčijo napotila vojsko, da bi migrantom preprečila prečkanje meje. Grška policija migrante zaustavlja tudi s solzivcem in zastraševalnimi bombami. Grški premier Micotakis je ob tem v nedeljo sporočil, da je država za mesec dni prekinila sprejemanje novih prošenj za azil.

Avstrijski kancler je še dejal, da je to test za EU, ali je zmožna zaščititi svoje zunanje meje. Ob tem je zagotovil avstrijsko podporo Grčiji in drugim državam, ki bi se soočile s tovrstnim pritiskom.

Kurz je turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana obtožil, da je zvabil begunce z lažnimi obljubami, zdaj pa jih prevažajo do grške meje, kjer poskušajo vstopiti v Evropo, in izkoriščajo kot orožje za pritisk na EU.

Humanitarne organizacije umikajo osebje z Lezbosa

Pritisk migrantov se je v zadnjih dneh okrepil tako na kopensko mejo kot tudi na morju, kjer se je povečalo število ljudi, ki se na kratko pot s turške obale na egejske otoke odpravijo s čolni.

To je še zaostrilo že tako napete razmere na Lezbosu, kjer se v taborišču, zgrajenem za manj kot 3000 ljudi, gnete več kot 19.000 migrantov in beguncev. Domačini so že dolgo nezadovoljni in protestirajo proti prisotnosti migrantov, ki da ogrožajo varnost, javno zdravje in turizem na otoku.

Jeza se je v zadnjih dneh stopnjevala v nasilje, za katero naj bi bila odgovorna majhna skupina skrajnežev, ki napada humanitarne delavce in ovira njihovo delo, opozarjajo humanitarne organizacije na otoku.

»Ko pade noč, se začnejo neprestani napadi na nevladne organizacije, delavce, ljudi, ki so tu kot prostovoljci,« je dejal Douglas Herman iz organizacije Refocus.

»Večina organizacij je prekinila delo, nekatere za nedoločen čas. Številne so svetovale svojim uslužbencem, naj odidejo z otoka, in številni so upoštevali poziv in so odšli ali odhajajo,« je poudaril in dodal, da odhaja vseh šest prostovoljcev iz njegove organizacije.

Za nasilje so po njegovih besedah odgovorne »fašistične« tolpe, ki po otoku postavljajo cestne blokade ter napadajo in grozijo ljudem v avtomobilih.

Ponoči je tolpa napadla humanitarno ladjo Mare Liberum, ki patruljira v Egejskem morju. Posadki so grozili, ladjo, ki je bila privezana na otoku, pa so polili z bencinom.