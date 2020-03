V zbirnih centrih na otoku, ki imajo kapaciteto za približno 6000 oseb, je več kot 37.000 prosilcev za azil. Dodatno se je pritisk na grške otoke v Egejskem morju, ki ležijo blizu Turčije, okrepil v začetku meseca, ko je Ankara sporočila, da prosilcem za azil ne bo več preprečevala poti v Evropsko unijo.

Grške oblasti so takrat več kot 450 migrantov na otoku Lezbos vkrcale na vojaško ladjo, ki je bila zasidrana v prestolnici otoka in pristaniškem mestu Mitilena. Po nekaj dneh v pristanišču so jih ob koncu tedna odpeljali na celino.