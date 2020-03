Ljubljanski župan Zoran Janković je danes na sodišču zavrnil očitke specializiranega državnega tožilstva, da naj bi nekdanjima direktorjema Grepa Urošu Ogrinu in Zlatku Sraki s podpisom domnevno fiktivne pogodbe pomagal preslepiti skupino bank, da bi te kreditirale gradnjo Stožic. Poleg Jankovića in dvojice nekdanjih direktorjev sta krivdo zanikala tudi nekdanji direktor javnega zavoda Šport Ljubljana Roman Jakič in nekdanji direktor javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Samo Lozej, ki sta bila prav tako podpisnika sporne pogodbe o najemu Grepovih prostorov in upravljanju.

V kazenskem postopku, v katerem tožilstvo obtoženim očita tudi goljufijo na račun evropskih sredstev, sta se znašla še nekdanji gradbeni nadzornik pri družbi DCC svetovanje in inženiring Borut Skubic in Milan Črepinšek iz družbe MCM inženiring, ki je izvajala gradbeni nadzor pri projektu Stožice. Oba sta prav tako zanikala krivdo. O krivdi se bosta morala izreči še vodja ljubljanskega oddelka za šport Marko Kolenc in direktor projekta gradnje Stožic Andrej Lavrič, ki sta manjkala.

Sodna odredba naj ne bi bila zakonita

Danes je bilo v sodni dvorani v ospredju vprašanje izločanja dokaznega gradiva. Jankovićev odvetnik Janez Koščak je namreč zahteval, da sodnica Mojca Kocjančič iz sodnega spisa izloči vse dokaze, ki so bili pridobljeni na podlagi odredbe za hišno preiskavo preiskovalnega sodnika, ki je po Koščakovem prepričanju nezakonita. »Tožilka je preiskovalnemu sodniku poslala predlog za sodno odredbo in priloge, ki so skupaj vsebovali več kot 650 strani. Preiskovalni sodnik je to dobil 20. septembra 2012 in 21. septembra 2012 izdal osem odredb na 320 straneh. Matematično sem dokazal, da ni imel časa, da bi prejeto dokumentacijo prebral, in da ni imel časa, da bi napisal odredbe,« je dejal Koščak.

Prepričan je, da je preiskovalni sodnik brez kakršnega koli razmisleka oziroma sodne presoje zgolj prepisal, žigosal in podpisal navedbe tožilstva in policije. »Preiskovalni sodnik ni opravil svoje funkcije. Sodnik bi moral pri predlogu posega v zasebnost oceniti, ali ostaja utemeljen sum in ali je takšen poseg v pravice posameznika sorazmeren z zasledovanim ciljem,« je zaključil Koščak, ki je opozoril tudi, da se vsebina sodne odredbe in predloga tožilstva v 96 odstotkih ujemata oziroma da so v odredbi prekopirane navedbe tožilstva.