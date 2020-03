Brezigar je bil ob izginotju oblečen v svetle hlače za prosti čas, modro-zeleno srajco in črno vetrovko s kapuco, obut je bil v pohodne čevlje. Iskali so ga policisti, gasilci, reševalni psi, svojci, gorski reševalci, policijski helikopter, več območij je bilo preverjenih tudi z letalnikom-dronom. Organizirane so bile iskalne akcije, pregledano pa je bilo več območij Jesenic in okolice.

Matanović se je od doma odpeljal z osebnim avtomobilom Peugeot 307 sive barve. Oblečen je bil v temne hlače, temnejšo športno jakno in črne čevlje. Pogrešani in njegov avtomobil nista bila najdena. Tudi za njegovo izsleditev so bile izvedene številne aktivnosti z vsemi

razpoložljivimi sredstvi. Preverjene so bile javne ustanove in široka območja (vključno z okolico) Jesenic, Žirovnice, Završnice, Kranjske Gore, Radovne, Gorij, Bleda, Bohinja, Radovljice, Karavank, Pokljuke, Lancovega, Domžal, Mojstrane in še druge mikrolokacije. V obeh primerih iskanja pogrešanih niso našli, zato policija poziv vse, ki imajo informacije o njunem izginotju ali opazijo osebni avtomobil Peugeot 307 sive barve, reg. oznak KR52-11D, naj čim prej pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.