Požar v mariborski Surovini pogašen

Iz podjetja Surovina so danes zvečer sporočili, da so s pomočjo poklicnih gasilcev in svojih delavcev ob 19. uri uspešno zaključili intervencijo ob gašenju požara, ki je nastal v ponedeljek v njihovem obratu v mariborski mestni četrti Tezno. Do nadaljnjega ostaja na objektu požarna straža z gasilskimi vozili.