Dejanje je povezano z domnevno afero med 68-letno vernico Lidijo Turk Klemenčič in 38-letnim soboškim župnikom Goranom Kuharjem, potem ko je slednji julija lani v župnijskem listu javnost in vernike obvestil o domnevnem zalezovanju in nadlegovanju.

Štumpf, ki danes ni pristal na sporazumno rešitev spora, je na sodišču pojasnil, da ni imel namena žaliti gospe, da pa je kot javna oseba v Katoliški cerkvi pred ljudmi dolžan povedati mnenje o tem, kar se v zadnjih petih, šestih letih dogaja v prostorih župnije in cerkve.

Izjava pomeni, da gospa ne more presojati ustreznosti svojih dejanj, po cerkvenem pravu je namreč njeno dejanje kvalificirano kot interdikt, torej ukrep, za katerega je predvideno izobčenje iz Katoliške cerkve. Kot škofa me je to moralo zanimati. Vsak je lahko v določenem trenutku neprišteven, to pa je pomembno, ker v tem primeru izobčenja ne morem izreči, je pojasnil Štumpf.

Njegov pooblaščenec je med drugim predlagal, naj sodišče kot priči zasliši župnika Kuharja in kaplana Aljaža Bašo, ki bosta lahko pojasnila okoliščine domnevnega nadlegovanja, naj tožnico pregleda izvedenec psihiatrične stroke in poda mnenje o (ne)prištevnosti, ko naj bi bilo storjeno dejanje. Prav tako je predlagal pridobitev pisem in drugih listin, ki jih je tožnica pisala Kuharju in Baši ter vpogled v morebitne postopke, povezane z nadlegovanjem s strani tožnice, ki bi po besedah pooblaščenca obtoženega potrdile navedbe kot resnične.