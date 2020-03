Izkazal se je tudi vratar gostov Calvin Petersen z 42 obrambami. Prav Petersonove obrambe so bile odločilne, saj so povsem onemogočile napad Vegasa. Za Kralje sta zadela še Trevor Lewis in Alex Iafallo. Shea Theodore je zadel častni gol za domačo zasedbo, medtem ko je domači vratar Marc-Andre Fleury zbral 13 obramb.

»V zadnjem času znova igramo zelo dober hokej. Seveda imamo še veliko rezerv, saj smo lahko še boljši. Nocoj je pa res imel izjemen večer naš vratar Cal,« je soigralce pohvalil kapetan LA Kings Kopitar, ki je na zadnjih devetih tekmah vpisal 12 točk s tremi zadetki in devetimi podajami. Kopitarju ustreza Vegas, saj je na 13 tekmah rednega dela proti Zlatim vitezom dosegel 14 točk (šest golov, osem podaj).

Los Angeles s 25 zmagami in osvojenimi 56 točkami ostaja na repu tihomorske divizije. Vodilni Vegas ima na vrhu skupine 80 točk. Vegas je tako na domačem ledu prav proti Kopitarjevim Kraljem prekinil rekordni zmagoviti niz osmih zmag.