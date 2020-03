Jeseničani so v prejšnjem krogu v Rittnu kljub težavam s poškodbami in kaznimi zmagali, danes pa so ta uspeh še nadgradili z domačo zmago proti Asiagu. Na ta način so po slabšem začetku drugega dela tekmovanja prvič dosegli dve zaporedni zmagi, skupno imajo tri, z novimi tremi točkami pa so še vedno v igri za prva štiri mesta, ki prinašajo prednost domačega ledu v izločilnih bojih.

Domači hokejisti so vse za današnjo zmago naredili v drugi tretjini. Žiga Kogovšek je, potem ko se je izkazal pred dvema dnevoma, tudi tokrat dobil priložnost med vratnicama. V prvi tretjini je sicer enkrat klonil, toda minimalen zaostanek je obetal možnost preobrata.

Do tega so nato železarji prišli v drugi tretjini. Jaka Ankerst je poskrbel za izenačenje v 25. minuti, le 42 sekund pozneje pa je bil uspešen še Urban Sodja.

Vodstvo je dalo krila domačim, Urban Sodja pa je v 35. minuti zadel še, ko je imela njegova ekipa na ledu igralca več. Učinkovito drugo tretjino je končal Patrik Rajsar v 40. minuti.