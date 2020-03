Koliko otrok ima Boris Johnson? Pri tem vprašanju je nenavadno, da nihče ne ve natančnega odgovora. Zato bi odgovorili: najmanj pet. V njegovem življenjepisu v wikipedii piše, da jih ima pet ali šest. Dete, ki ga 55-letni premier pričakuje z nekdanjo uslužbenko njegove konservativne stranke, 31-letno Carrie Symonds, bo torej njegov najmanj šesti otrok.

Ko so Johnsona novembra lani v radijskem intervjuju vprašali, koliko otrok ima, ali skrbi za vse in ali je na poti še kakšen Johnson, je odgovoril: »Mislim, da to ni nekaj, kar bi zanimalo narod. Ljudje hočejo slišati predvsem, kako bomo izvedli brexit!« V njegovem pestrem ljubezenskem življenju sta se zgodili dve poroki, poleg tega pa najmanj pet javnosti znanih zunajzakonskih afer. Z uradno še vedno drugo ženo Marino imata štiri otroke, stare 27, 25, 23 in 21 let. Najstarejša, 27-letna hčerka Lara Lettice, ki je novinarka, je samo pet let mlajša od očetove nove zaročenke. Ko je leta 2018 zapustil njeno mamo, naj bi ga Lara razglasila za »egoističnega prasca«.

Žene in ljubice

Johnson se je prvič poročil leta 1987. Z glamurozno sošolko na Univerzi v Oxfordu Allegro Mostyn Owen, hčerko milijonarja, umetnostnega zgodovinarja in tedanjega predsednika dražbene hiše Christie's Williama Mostyna Owna. Oba sta imela 23 let. Vedno so ga privlačile hčerke znanih in bogatih očetov. Razglašali so ju za zlati elitistični par oxfordske univerze. Ločila sta se leta 1993, po šestih letih zakona, in sicer zaradi njegove afere z Marino Wheeler, hčerko legendarnega novinarja na BBC, sira Charlesa Wheelerja, s katero sta se poznala že od otroštva.

Poročila sta se samo dvanajst dni po njegovi ločitvi. Nevesta je bila na poroki visoko noseča. Prvi otrok se jima je rodil pet tednov po poroki. Ločeno življenje živita od leta 2018. Med 27-letnim zakonom, ki uradno še ni končan, je imel Johnson najmanj pet zunajzakonskih afer. Najmanj enkrat dve hkrati. Leta 2006 ga je zaradi javnega ponižanja, afere z novinarko Anno Fazackerley, nagnala od doma, pa mu čez čas dovolila, da se vrne domov. Pred enajstimi dnevi sta se sporazumela o premoženjskih zadevah in odpravnini. Na družinsko sodišče sta poslala samo odvetnike. Johnson naj bi ji moral izplačati štiri milijone funtov.

Johnson bo prvi premier po letu 1769, ki se bo ločil. Britanska policija medtem preiskuje njegovo povezavo s 35-letno Američanko, tehnološko gurujko in nekdanjo plesalko na drogu Jennifer Arcuri, verjetno ljubico iz časov, ko je bil župan. Preiskavo o tem, ali ji je Johnson v času, ko je bil župan, pomagal do več kot sto tisoč funtov javnega denarja za projekt, so zaradi lanskih decembrskih volitev začasno prekinili. Gospodična Arcuri ga je spremljala tudi na več službenih poteh.

Z novopečeno nosečo zaročenko, 31-letno Carrie Symonds, naj bi Johnson začel hoditi lani. Ker se poznata od leta 2012 in ker gre za, no, Johnsona, je to morda vprašljivo. Do vselitve na Downing Street je živel pri njej. V zgodovino sta se že vpisala kot prvi neporočen »premierski« par, ki živi na Downing Streetu 10.