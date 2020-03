Pred današnjo tekmo vodilni v seštevku discipline Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je ostal brez uvrstitve in ostaja pri 336 točkah, tako da je rdečo majico vodilnega pred zadnjima dvema superveleslaloma (Kvitfjell in Cortina d'Ampezzo) prevzel Caviezel s 365 točkami. Na drugo mesto v seštevku se je povzel Kriechmayer (362). Kilde ostaja vodilni v skupnem seštevku.

Kriechmayer je v Hinterstoderju, ki najboljše alpske smučarje gosti po štirih letih, prišel do druge zmage v letošnji sezoni in šeste v karieri.

Četrto mesto je osvojil Francoz Alexis Pinturault (+0,24), peto pa Švicar Beat Feuz (+0,93).

Kline (+2,74) se je s številko 23 na progo podal kot prvi Slovenec in prišel v cilj kot 16. Do konca sta ga prehitela še dva smučarja, a 18. mesto je vseeno najboljša Klinetova uvrstitev v sezoni. V točkah sta tekmo končala še 24. Klemen Kosi (+3,70), in 25. Martin Čater (+3,85). Štefan Hadalin (+6,89), ki več pričakuje od nedeljske alpske kombinacije, je osvojil predzadnje 48. mesto med 49. uvrščenimi smučarji.

Na startu zaradi poškodbe ni bilo Mihe Hrobata, najvišje uvrščenega Slovenca v superveleslalomskem seštevku.

Nemec Thomas Dressen, tretji na superveleslalomu pred dvema tednoma, je danes storil napako, padel in si ob tem izpahnil obe rami. Obe so mu lahko takoj namestili nazaj, a še ni znano, če si je poškodoval kakšno vez, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

V Hinterstoderju bo v nedeljo alpska kombinacija s superveleslalomom in slalomom, v ponedeljek, zaradi snežne nevihte Bianca je namreč prišlo do manjše spremembe programa, pa sledi še veleslalom, na katerem bo Žan Kranjec branil rdečo majico vodilnega v veleslalomskem seštevku.