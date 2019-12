Umrli sta ženska in njena sedemletna hčerka ter še en otrok iste starosti. Slednji je bil v plazu huje poškodovan in so ga morali oživljati. Prepeljali so ga v bolnišnico v Trentu, kjer pa je poškodbam podlegel, poročajo italijanski mediji. Še dve osebi sta bili poškodovani in so ju odpeljali na zdravljenje v Merano.

Po navedbah južnotirolskega portala stol.it so žrtve Nemci.

Tragedija se je zgodila na progi, ki z ledenika Senales, visokega 3000 metrov, vodi v dolino.

O plazu poročajo tudi s smučišča Punta Cervina. Odnesel je smučarja, a so ga njegovi tovariši uspeli rešiti izpod snega. Prepeljali so ga v bolnišnico v Bolzanu.