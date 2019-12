Najprej sta met za zmago zgrešila Jimmy Butler in Kendrick Nunn, a so domači obakrat dobili skok v napadu, na koncu pa je bil mož odločitve za 14. domačo zmago Miamija Dragić. Ekipi sta se sicer kar 20-krat zamenjali v vodstvu. »Vedeli smo, da bo težko,« je po koncu povedal trener vročice Erik Spoelstra.

Miami je Indiano popolnoma nadigral v skoku, ki ga je dobil s 56:34. »Žoga ni hotela skozi obroč, a sta nam uspela dva odlična skoka v napadu, naprej Jimmyju in potem Bamu. Žoga je prišla do mene. Bil sem odprt in sem metal. Zadnja dva skoka, ta napada govorita sama zase. Nikoli se ne bomo predali,« je odločilne sekunde opisal Dragić.

Najboljši strelec domačih je bil sicer z 20 točkami Butler, Bam Adebayo je dodal 18 točk in kar 15 skokov, vključno z zadnjim na tekmi, ki je Dragiću zagotovil met za zmago. Do priložnosti za zmago so sicer ob koncu tekme prišli tudi gostje, a je bil Aaron Holiday nenatančen.

Miami bo novo zmago na domačem parketu lovil že v noči na nedeljo, ko bo gostil Philadelphio 76ers. V noči na nedeljo po slovenskem času bo na delu znova tudi Luka Dončić, ki bo z Dallas Mavericks gostoval pri Golden State Warriors.

Philadelphia je tokrat tesno s 97:98 izgubila na gostovanju pri Orlando Magic, Golden State, za katere je 31 točk in šest podaj dosegel D'Angelo Russell, pa je s 105:96 na domačem parketu ugnal Phoenix Suns.

Vodilno moštvo vzhoda Milwaukee Bucks je tudi brez Giannisa Antetokounmpa brez težav s 112:86 ugnalo Atlanto Hawks. To je bil deveti zaporedni poraz Atlante, pri kateri si je Trae Young zvil desni gleženj.

Petič zaporedoma pa so zmagali košarkarji Boston Celtics, tokrat so s 129:117 premagali Cleveland Cavaliers, 34 točk je za zmago prispeval Jaylen Brown; Oklahoma City Thunder pa je do zmage s 104:102 nad Charlotte Hornets prišla po podaljšku.