Dragić se je vrnil v igro pred tednom dni potem, ko je moral Miami zaradi poškodbe prepone igrati brez njega večino decembra.

"Vse je super. Tri tedne nisem igral zaradi prepone, ampak sedaj je vse v redu. Tretja tekma, kar sem jo igral po poškodbi in tretja zmaga. Počutim se vedno bolje, morda pa moram še malce več delati na kondiciji," je po zmagi, za katero je prispeval odločilni koš, povedal Dragić.

Miami Heat je sedaj na tretjem mestu lestvice vzhodne konference NBA, kar je več kot dovolj za končnico, ki se sicer začne šele sredi aprila. Ampak za Dragića glede igranja v končnici ni nobenega dvoma.

"Mislim, da se bomo 100-odstotno uvrstili v končnico. Sedaj je odvisno od nas le to, kakšno izhodišče si bomo zagotovili, in seveda gremo na čim višje, ker je v končnici prednost domačega igrišča zelo pomembna. Ko igraš doma je veliko lažje. Imamo še veliko tekem, ampak gremo do konca tekmo za tekmo. Cilj imamo, še vedno pa moramo veliko narediti," je dejal Dragić.

S svojo igro v letošnji sezoni je Dragić z izjemo poškodb zadovoljen. "Imam malce drugačno vlogo po poškodbi, še vedno pa igram veliko minut in vedno zaključujem tekme. Ostajam zelo pomemben člen te ekipe," je dejal Dragić, za katerega je v novem letu najpomembneje zdravje .

"Upam, da bom zdrav, ker to je najbolj pomembno. Glede igre pa sem sedaj že tako izkušen, da ni problema. Vem kdaj moram podati, vem kdaj moram metati na koš in z izkušnjami je bistveno lažje."

»Navijam za Dončića«

Pred leti je napovedal, da se veseli prihoda v NBA kakšnega drugega slovenskega košarkarja, ki ga bo lahko spremljal po zasluženi upokojitvi. Želja se mu je uresničila še pred upokojitvijo na poti do nove končnice v ligi NBA, kjer obstaja teoretična možnost, da se bo pomeril s soigralcem iz reprezentance Lukom Dončićem, ki letos blesti pri Dallasu.

Dragić meni, da bo Dončić letos zagotovo uvrščen v ekipo vseh zvezd lige NBA. "Lani morda njegova ekipa ni bila dovolj dobra po rezultatih, letos pa ima vse. Je prvi strelec, prvi podajalec in prvi, mislim, da tudi po skokih v ekipi. Dallas je zelo visoko na lestvici in ni dvoma, da si Dončić zasluži all star, morda tudi prvo peterko. Jaz navijam zanj in Slovenija tudi," je povedal Dragić.

Spet, tako kot marca letos, se Dragić veseli slovenskega derbija v Miamiju, ki bo konec februarja prihodnje leto, ko Dončićev Dallas pride v goste.

"Zagotovo se veselim tega derbija. Zmeraj je lepo videti veliko slovenskih navijačev in upam, da bodo tudi letos prišli v velikem številu. Igrati proti Luki je vedno zanimivo, ampak do takrat imamo še veliko tekem. Zagotovo bo zelo zanimiva tekma in upam, da pride čim več Slovencev," je sklenil Dragić.