Menjalniki so približno tako stari, kot so stari avtomobili, v osnovi pa so se seveda zelo spremenili. Ali pa tudi ne, kajti dolga desetletja so bili deležni najmanj razvoja, če primerjamo razvoj ostalih prav tako pomembnih sestavnih delov avtomobila. Njihov čas pa je prišel šele z dobo elektronike in uporabo novejših materialov.

Danes v osnovi poznamo dve vrsti menjalnikov, ročnega in samodejnega. Če je pri ročnem bolj ali manj vse jasno, je velik preboj doživel s sinhroniziranjem prestav. Sicer je že leta 1928 tovarna Cadillac v svojo ponudbo uvrstila v celoti sinhronizirani menjalnik, ki ni več potreboval dodajanja vmesnega plina pri prestavljanju, zares pa se je ta tehnologija začela uveljavljati v velikoserijski proizvodnji šele v drugi polovici šestdesetih let. Volkswagnov hrošč na primer je bil dolga leta eden redkih relikvij tistega čas, ki je imel še vedno nesinhronizirano prvo prestavo. Posebno v tovornih vozilih pa so bili nesinhronizirani menjalniki dolgo v serijski proizvodnji.

Samodejni v dražjih avtomobilih Nekoč so se vozila zadovoljila s štirimi prestavami v klasičnih menjalnikih s shemo H (ki približno ponazarja potovanje prestavne ročice), nato je bil Audi eden prvih v Evropi, ki je ponudil »overdrive« menjalnik s peto prestavo, pri kateri je bilo prestavno razmerje izračunano tako, da se je motor vrtel počasneje kot pogonski kolesi. Z razvojem motorjev, njihovo močjo in tudi težo vozila pa je danes zelo veliko avtomobilov že opremljenih s šeststopenjskim ročnim menjalnikom, ki v veliki meri služi tudi kot varčevalni pripomoček. Druga veja menjalnikov so samodejni, ki so svojo zmagovito pot začeli v ZDA. Dolga leta so bili simbol udobja in enostavnega upravljanja vozila, poraba goriva takrat še ni imela pomembne vloge, saj so bili ti menjalniki praviloma tudi potratni. A sledili so novi poskusi, od robotiziranih menjalnikov (pri katerih za prestavljanje skrbi elektronika) do brezstopenjskih, ki si jih je prvi v seriji omislil tudi proizvajalec DAF. A brezstopenjski menjalniki imajo tudi dovolj slabosti, od »mletja motorja v prazno« do občutljivega sistema nadzora razmika stožčastih valjev, da so jih pospešeno začeli nadomeščati menjalniki z dvema sklopkama. Tako ne preseneča podatek, da številni prodajalci avtomobilov pri nas zaznavajo povečan delež prodaje samodejnih menjalnikov, čeprav so seveda dražji od ročnih. »Prav gotovo je ena od ovir pri odločitvi za samodejni menjalnik tudi cena. Sicer pa je velik motiv za odločitev izkušnja. Če ima stranka možnost testiranja vozila s samodejnim menjalnikom in če je po možnosti srečanje s samodejnim menjalnikom daljše, je velika verjetnost, da se bo stranka odločila za nakup. Samodejni menjalniki so bolj prisotni v vozilih višjega cenovnega razreda, kjer ima tudi cena menjalnika manjši delež v celotnem nakupu. Delež prodaje vozil s samodejnimi menjalniki je pri znamki Peugeot 16 odstotkov od vseh prodanih vozil,« je povedal Martin Fajt iz Peugeota. Na drugi strani je pri prestižni znamki, kot je Mercedes-Benz, zgodba ravno obrnjena. Pri njih so v Sloveniji leta 2019 prodali le 10 do 15 odstotkov vozil z ročnim menjalnikom. Gre predvsem za vstopne modele z nižjo ceno. Osnovna cena samodejnega menjalnika pri mercedesih je okoli 2250 evrov.