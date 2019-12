Goran Vojnović: Življenje kot v filmu

Ko sem bil majhen, so bili filmi zelo preprosti. V boju med partizani in Nemci se je vedelo, za koga je treba navijati. Vsem je bilo jasno, kdo je dober, kdo grd in kdo hudoben. V filmih, ki sem jih najraje gledal, je bil dobri junak resno zdelan človek, ciničen in zajedljiv, čigar robata duhovitost je bila neznansko očarljiva. Bolj ko so ga pretepali in prestreljevali, bolj je bil ta bosonogi revež v spodnji majici naš.