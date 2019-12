Bežimo! Konec sveta.

Za las smo ušli. To bi moralo biti leto, v katerem se bo vse zrušilo na nas. Že januarja so bile napovedi obetavne. Trump iz Amerike, Salvini iz Milana, Orban čez mejo, nad Moskvo so se nabirali temni oblaki. Grozilo je vse, od atomske vojne in vesoljnega potopa Antarktike do zatona antibiotikov ter ponovnega izbruha finančne krize.