Migranti uničujejo našo identiteto*

Za nikogar ni več mogoče reči, kaj v resnici je. Še huje je. Prav pri tistih, za katere smo bili prepričani, da so najbolj naši, korenine krščanske civilizacije, najbolj goreči domoljubi in najbolj zavzeti podžigalci sovraštva do tujca, se potem izkaže, da so izdali naše zaupanje in so v resnici migranti. Z migranti je tako kot z geji. Prav tisti, ki najbolj besno razlagajo, da so geji suhe veje naroda, skrivaj fantkom potiskajo roke v spodnje hlačke. Kdor se ob migrantih najbolj trka na slovensko srce, mora prej pokazati svoj rojstni list, rojstni list svojega očeta in rojstni list svojega deda. Še takrat ne veš zagotovo. To je tragedija našega časa.