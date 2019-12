Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zlahka zmagal na strankarskih volitvah in ostaja vodja Likuda, kar tudi pomeni, da bo vnovič kandidat za premierja na marčevskih predčasnih volitvah, že tretjih v letu dni. Na četrtkovih strankarskih volitvah je Netanjahu dobil 72,5 odstotka glasov članstva Likuda, njegov izzivalec Gideon Saar pa 27,5 odstotka. Volilno pravico je imelo približno 116.000 članov stranke, udeležba je bila petdeset odstotna.

Zmaga Netanjahuja pomeni, da se na parlamentarne volitve odpravlja politično okrepljen in da je očitno odbil dvome, ki so se o njemu začeli pojavljati v stranki, potem ko Likud po dveh letošnjih volitvah ni uspel sestaviti vlade, proti premierju pa je bila vložena obtožnica zaradi korupcije. Zmaga daje tudi več upanja Netanjahuju, da mu bo parlament podelil imuniteto pred kazenskim pregonom – za to ga mora uradno prositi v prihodnjih dneh. Tudi notranja opozicija v stranki je zdaj oslabljena, Saar je po porazu dejal, da bo zdaj podprl Netanjahuja »zaradi višjega cilja, zmage Likuda na parlamentarnih volitvah«.

Netanjahu je po razglasitvi rezultatov včeraj zjutraj svojim privržencem po tviterju sporočil: »Velika zmaga! Zahvaljujem se članom stranke za zaupanje, podporo in ljubezen. Z božjo in vašo pomočjo bom Likud popeljal do zmage na prihajajočih volitvah.« Oba s Saarjem sta med kampanjo obljubljala priključitev židovskih naselbin na Zahodnem bregu k Izraelu, tako tistih strnjenih kot raztresenih, Netanjahu pa je tudi napovedal, da bo dosegel ameriško priznanje izraelske suverenosti nad dolino Jordana. Aneksijo te doline je Netanjahu napovedal septembra. agencije