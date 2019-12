Z igranjem na repliko piščali se je prvi spopadel slovensko-makedonski glasbenik, že pokojni Ljuben Dimkaroski, sicer častni občan Občine Cerkno.

Na pobudo Godbenega društva Cerkno in Gombača pa je v zadnjih mesecih nastala skladba Zeitgeist ali Duh časa, ki jo je napisal slovenski skladatelj Žiga Stanič. Kot je zapisal avtor, lahko ustvarjanje glasbe na paleolitsko piščal, v nasprotju z njeno starostjo, pojmujemo kot zelo sodobno, saj poleg možnosti izvajanja klasične glasbe ponuja vrsto zvočnih efektov in posnema glasove iz narave.

Skladbo, ki odmeva nazaj v tisočletja, je poimenoval Zeitgeist tudi zato, ker jo lahko pojmujemo hkrati kot arhaično in sodobno, njena zvočnost pa je v takšnem časovnem razponu univerzalna in se vživlja tako v današnji kot v prazgodovinski čas. Po Staničevem mnenju je toliko bolj pomembno, da se z izvedbo cerkljanskih godbenikov zvok piščali vrača v nekakšno rojstno okolje.

Po prvi izvedbi Gombač zadovoljen

Krstno izvedbo je godba pod vodstvom klarinetista in dirigenta Andreja Zupana izpeljala minulo soboto v Gorenji vasi v Poljanski dolini. Gombač je prepričan, da so glasbeniki in publika odlično opravili delo. Gre namreč za glasbeno delo, ki se lahko prilagaja spremljajočim glasbenikom in avditoriju.

Cerkljansko občinstvo bo Duh časa doživelo na božični večer, 25. decembra, v dvorani Osnovne šole Cerkno, ko se bodo godbeniki predstavili s koncertom 4 elementi. Ponovitev koncerta bo 26. decembra, prav tako ob 19. uri.

Tako imenovano neandertalčevo piščal številni glasbeniki poimenujejo kot glasbilo v širšem pomenu, saj je iz njega moč izvabiti izjemno široko paleto tonov. Ime »tidldibab« si je zamislil Dimkaroski kot skovanko njegovega imena, imena arheologa Turka in najdišča Divje babe.