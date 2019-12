Nevzet B., ki je že pred časom ostal brez vozniškega dovoljenja, je v semaforiziranem križišču odvzel prednost 68-letnemu vozniku tesle, ki je peljal v smeri Tezna. Nesreče ni mogel preprečiti. Tridesetletni sopotnik v peugeotu, srbski državljan, stalno prijavljen v Miklavžu na Dravskem polju, je poškodbam podlegel na kraju nesreče. Pripadniki gasilske brigade, ki so prišli na prizorišče pomagat policistom in reševalcem, so s tehničnim posegom iz povsem zverižene pločevine rešili poškodovanega povzročitelja nesreče ter 21- in 15-letnega sopotnika na zadnjih sedežih. Trojico so reševalci odpeljali v UKC Maribor. Na avtomobilih in objektih je po nestrokovni oceni nastalo za okoli 100.000 evrov škode.

Po besedah Bojana Kitla iz Policijske uprave Maribor bodo kazensko ovadili povzročitelja nesreče zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu. Grozi mu do 12 let zapora. Doletela ga bo tudi kazen zaradi kršitve več cestnoprometnih predpisov, od vožnje pod vplivom alkohola, vožnje brez izpita do vožnje skozi rdečo luč in neuporabe varnostnega pasu.