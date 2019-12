Za najboljša mesta, s katerih bi najlažje prišli do daril, se je potegovalo okoli 150 ljudi. Ko so opolnoči po krajevnem času odprli balone z darili, so se začeli prerivati, kričati, prevrnili so božične pripomočke za fotografiranje, nekaj ljudi je padlo po tleh.

Zaradi manjših poškodb so zdravniško oskrbeli dvanajst ljudi, pet pa so jih po navedbah reševalcev v Novem Južnem Walesu prepeljali v bolnišnice zaradi poškodb nog, zvinov gležnja in bolečin v prsih.