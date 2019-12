Slavnostni govornik na današnji državni proslavi v Gallusovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma je spomnil na enotnost ob plebiscitu za samostojno državo, ki so ji po njegovih besedah botrovale štiri »magične prvine«: jasna vizija samostojne države, odločno voditeljstvo, iskren dialog in tvorno sodelovanje.

Enotnost na plebiscitu je bila odločilna za ustanovitev države in njeno enotno vojaško obrambo, je poudaril Pahor in dodal, da bi bil razvoj zgodovinskih dogodkov drugačen, če bi namesto polne enotnosti na plebiscitu odločitev za ustanovitev lastne države zmagala le za las.

A se Pahor ob tem, kot je dejal, nikakor ne zavzema, da bi k enotnosti stremeli vsak dan in za vsako politično vprašanje. »Nikakor ne. Za veliko večino vprašanj, ki zadevajo našo sedanjost in prihodnost, zadostuje večina za en las, zmaga za en las,« je poudaril, a dodal, da je tudi za običajen čas koristno, če družbene in državne zadeve urejamo s čimbolj jasno idejo, če imamo odločno voditeljstvo, občutek za iskren dialog in privrženost sodelovanju.

To je bilo in ostaja vodilo t. i. konsenzualne politike, ki se je po njegovih besedah v zadnjem času znašla v resni krizi. Kot je dodal, vidimo porast politike, ki deli. »Ta politika se ne trudi, da bi razlike presegala, nasprotno. Te razlike izkorišča,« je še poudaril. To po njegovih besedah ustvarja razmere, ko ni več plemenito, če poskušaš nagovarjati politične tekmece ali celo z njimi sodelovati. »Nasprotno, vse bolj in bolj se zdi, da zadostuje, da nagovarjaš svoje lastne podpornike, tekmece pa stigmatiziraš ali celo izključuješ,« je opozoril.