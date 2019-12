Predsednik republike je v nagovoru ob državnem prazniku čestital Slovenkam in Slovencem doma in po svetu ter državljankam in državljanom in ob tem izrazil veliko upanje glede skupne prihodnosti in ganjenost, ker se je v predsedniški palači ob tej priložnosti zbrala takšna množica ljudi.

Pahor je v govoru spomnil na besede tedanjega predsednika slovenske skupščine Franceta Bučarja ob razglasitvi rezultatov plebiscita. "Ta glasovalni izid mi omogoča, da slovesno razglasim pred tem visokim zborom, pred slovensko, jugoslovansko ter vso svetovno javnostjo, da se je slovenski narod na temelju trajne in neodtujljive pravice do samoodločbe odločil, da Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država," so zgodovinske Bučarjeve besede.

Pahor si tako želi, da bi bile nove generacije navdahnjene s to zgodovinsko izkušnjo in bi svojim otrokom lahko zapustile enako navdihujočo dediščino.

Praznični kulturni program so tokrat pripravili vrhunski harmonikarji. Denisu Novatu, prvemu slovenskemu svetovnemu prvaku na diatonični harmoniki, sta se pridružila aktualni svetovni prvak Dominik Innerkofler in David Beletić, dobitnik zlatega priznanja na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki je septembra letos v Portorožu potekalo pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike.