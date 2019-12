Po poročanju časnika Sunday Times je v voščilnici, namenjeni za dobrodelne namene, pisalo: »Smo tuji zaporniki v kitajskem zaporu Šanghaj Qingpu«. »Prisiljeni smo delati proti naši volji. Prosim, pomagajte nam obvestiti organizacije za zaščito človekovih pravic,« je še pisalo v voščilnici, na kateri je bila mucka z Božičkovo kapo.

Tiskovna predstavnica Tesca je v odzivu navedla, da so ob tem razkritju šokirani. Dodala je, da so takoj ustavili proizvodnjo v tovarni, kjer te voščilnice izdelujejo, s trga pa so do konca preiskave tudi umaknili vse že obstoječe voščilnice. »Obsojamo uporabo prisilnega dela, ki ga v naši dobavni verigi ne bi nikoli dovolili,« je dodala. Tesco je največji britanski trgovec in tretja največja veriga supermarketov na svetu.

Po navedbah Tesca so voščilnico izdelali v tiskarni Zheijiang Yunguang Printing, kjer so še novembra izvedli neodvisno revizijo. Tedaj niso našli nobenih dokazov glede kršitve pravil družbe o prisilnem delu, so dodali.

V Pekingu so v odzivu zanikali, da bi zapornike izkoriščali za prisilno delo. Kot so navedli, so informacije o tem izmišljene. »Z vso odgovornostjo vam lahko povemo, da smo po pojasnilih pristojnih služb ugotovili, da zapor Šanghaj Qingpu nikakor ne izkorišča tujih zapornikov za prisilno delo,« je na novinarski konferenci v Pekingu sporočil tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Geng Shuang.

Obenem je napadel nekdanjega novinarja Petra Humphreya, ki je napisal članek za Sunday Times. Humphrey je bil namreč sam zaprt v omenjenem zaporu, iz katerega so ga izpustili leta 2015. Kot je dejal Geng, si je novinar izmislil farso, da bi se naredil pomembnega.