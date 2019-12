Raketo Dolgi pohod 5 (Changzheng 5) s poskusnim komunikacijskim satelitom Shijian 20 so izstrelili z izstrelišča Wenchang na južnem otoku Hainan ob 20.45 po lokalnem času. Izstrelitev je v živo prenašala kitajska televizija CCTV. Po 33 minutah je v orbito nad Tihim oceanom utirila najsodobnejši in najtežji kitajski komunikacijski satelit Shijian 20, težak osem ton, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

To je bila tretja izstrelitev nosilne rakete Dolgi pohod, ki lahko nosi do 25 ton tovora, po uspešni, a težavni preizkusni izstrelitvi te najmočnejše kitajske rakete leta 2016 in neuspešni izstrelitvi leta 2017, ko je zaradi težav z motorjem padla v morje.

Uspešna izstrelitev je ključni del ambicioznih načrtov Kitajske, da bi v letu 2020 napotila misijo na Mars in da bi do leta 2022 imela v orbiti svojo stalno vesoljsko postajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajska tiskovna agencija Xinhua je poročala, da pomeni izstrelitev potrditev ključne tehnologije, povezane z vesoljskimi misijami.

Po sposobnostih je primerljiva z raketami Delta IV, Atlas V, Falcon 9, Proton in Ariane 5.

Kitajska je danes tudi sporočila, da je v ponedeljek v vesolje izstrelila dva nova satelita s ciljem vzpostavitve jedra satelitskega navigacijskega sistema BeiDou-3, kitajske alternative ameriškemu sistemu globalnega pozicioniranja in evropskemu sistemu Galileo. Za zagon sistema BeiDou-3 morajo od skupno 24 satelitov namestiti samo še dva, delovati pa naj bi začel junija 2020, še navaja dpa.

Kitajska je v svoj vesoljski program vložila milijarde ameriških dolarjev v prizadevanjih, da bi dohitela ZDA in potrdila svoj status svetovne velesile.