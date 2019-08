Po večmesečnem opozarjanju na vse pogostejše napade divjih zveri na rejne živali je Sindikat kmetov Slovenije 10. avgusta v Velikih Laščah organiziral protestni shod, na katerem je nekaj sto kmetov vlado in druge pristojne opozorilo, da jih je »že zdavnaj minilo potrpljenje«. Slovenija po njihovih besedah ne sme postati zverinjak, med drugim pa so zahtevali tudi takojšen odstop okoljskega ministra Simona Zajca.

Do uresničitve zahtev so napovedali stopnjevanje pritiska z novimi protesti. Za to soboto so napovedali protestni shod v Jelšanah, za naslednjo v Gornji Radgoni, še teden dni pozneje pa so zagrozili s prihodom v Ljubljano pred poslopje državnega zbora.

Zdaj so protestni shod v Jelšanah odpovedali, ob čemer vse, ki so se že pripravljali za organiziran avtobusni ali individualni prihod, kot tudi vse, ki so bili kakorkoli vključeni v njegovo pripravo, obveščajo, da je prestavljen na 24. avgust v Gornji Radgoni. Začel se bo ob 10. uri, ko bo na sejmišču odprtje 57. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra. »V Sindikatu kmetov Slovenije se zavedamo zahtevnosti problematike in želimo prispevati h konstruktivnemu iskanju rešitev,« so zapisali v današnjem sporočilu za javnost zapisali ter dodali, da so se za prestavitev protestnega shoda za teden dni odločili, da bi vlada dobila še nekaj časa za vzpostavitev pogojev in dejanski začetek odstrela volkov, predsednik vlade pa za razmislek o odgovornosti ministra Zajca. Medtem se pripravljajo tudi na za torek napovedano srečanje s predsednikom vlade Marjanom Šarcem in kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec.

Zajc je pozive k odstopu že večkrat zavrnil ter jih označil za »poceni nabiranje političnih točk«. Je pa s predstavniki ključnih deležnikov prejšnji teden dorekel nekatere spremembe, ki naj bi povečale učinkovit odstrela volka. Potem ko so lovci opozorili, da je območje odvzema preveč ozko določeno, posledično pa da se bojijo kazni, so se na sestanku dogovorili o rešitvi, ki naj bi postopek odstrela olajšala. Z njo se spreminja postopek za odstrel volka tako po interventnem zakonu kot po posebnih odločbah. Vendar se s tem še ni vzpostavilo vseh pogojev za pospešen odstrel volkov v ogroženih okoljih, opozarjajo v sindikatu kmetov. Lovci namreč niso dobili dodatnih možnosti za odstrel. Izmed okoli sto volkov še naprej lahko trenutno odstrelijo ali odlovijo zgolj tri, do konca leta pa skupno devet. Če pri tem odstrelijo napačnega, tako lovcu kot njegovi lovski družini grozi visoka kazen, so zapisali.

Od Šarca v sindikatu pričakujejo, da bo nemudoma uporabil vse razpoložljive vzvode za zaščito kmetov in drugih prebivalcev na podeželju ter njihovega premoženja.