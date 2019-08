Do zastrupitve turistov z ogljikovim monoksidom je - kot smo že pisali - prišlo po tem, ko sta triindvajsetletni lastnik ladje in sedemindvajsetletni kapitan nanjo vgradila neustrezen bencinski agregat. Kot danes poroča Jutarnji list, sta agregat vgradila brez soglasja hrvaškega registra plovil (HRB), ki je zadolžen za tehnično brezhibnost vseh plovil v hrvaškem plovnem prostoru. Na registru so potrdili, da je ladja sicer imela vsa potrebna dovoljenja za plovbo, vendar so ta prenehala veljati v trenutku, ko sta lastnik in kapitan nanjo brez dovoljenja vgradila agregat, ki ni namenjen za rabo na ladjah oziroma v zaprtih prostorih. »Če se na plovilo nepooblaščeno vgradi temeljna oprema, ne da bi o tem obvestili pristojno ministrstvo ali HRB, so plovni dokumenti samodejno razveljavljeni,« je za časopis potrdil pomočnik direktorja HRB Andro Vidjak.

Namestila cenejši agregat Lastnik in kapitan ladje, ki jima po včerajšnjem prijetju grozi do osem let zapora, sta na ladjo vgradila Fordov agregat, ki stane 5.000 kun (678 evrov) po tem, ko se je prvoten pokvaril. Problem sta rešila s hitro in cenejšo varianto. Kot navaja Jutarnji list, je uporaba tovrstnega agregata dovoljena le na odprtih območjih, kar je zapisano tudi v navodilih za njegovo uporabo, v katerih piše: »Never run the engine indoors (Nikoli ne uporabljajte v notranjih prostorih).« Agregati za morsko uporabo sicer stanejo najmanj 10.000 evrov, še navaja Jutarnji list. Najcenejši tedenski najem ladje izven glavne sezone sicer stane 9.900 evrov, medtem ko najdražji med sezono stane 11.900 evrov, kot še poroča časopis. Nepravilnosti na ladjah se določajo z inšpekcijskim nadzorom oziroma naključnimi pregledi, med katerimi lahko policija ali pristaniški poveljniki naključno vstopijo na ladjo in zahtevajo dokumentacijo, ki se mora ujemati z dejanskim tehničnim stanjem ladje. Če nadzorniki najdejo odstopanja, je ladji prepovedana plovba. Kot je pojasnil Vidjak, so kriteriji še posebej strogi v delih, ki govorijo o nevarnosti uhajanja plinov. »Pri motorjih z notranjim izgorevanjem, nameščenih v notranjih prostorih strojnice, mora biti najprej sam model naprave mornariškega dizajna. Nato mora biti odobrena njegova namestitev, urejeno prezračevanje prostora in protipožarna zaščita, vse to pa mora odobriti HRB,« je za Jutarnji list povedal Vidjak in dodal, da dokumentacija ladje Atlantia ne vsebuje ničesar od naštetega.