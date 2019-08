Kot je v sredo sporočila splitsko-dalmatinska policijska uprava, po ogledu jadrnice in kriminalistični preiskavi obstaja utemeljen sum, da sta 23-letni lastnik in 27-letni kapitan v strojnico motornega plovila 8. avgusta vgradila bencinski agregat z zračnim hlajenjem na način, ki ni skladen s tehničnimi navodili in pravili stroke. Zaradi je v podpalubje ter potniške kabine uhajal ogljikov monoksid, kar je imelo za posledico zastrupitev potnikov s tem plinom.

Na jadrnici, ki je vplula v hvarsko pristanišče, je v torek umrl 57-letni italijanski turist, pet potnikov pa je potrebovalo zdravniško pomoč.

Po navedbah italijanskih medijev je italijanskemu menedžerju postalo slabo na stranišču jadrnice, kjer je padel in z glavo udaril v steno. Kmalu je tudi ostalim petim ljudem na jadrnici postalo slabo, imeli so tudi vrtoglavico.

Zdravstveno stanje petletne deklice in 14-letnega dečka je še vedno kritično. Boljše je zdravstveno stanje matere obeh otrok, saj njeno življenje ni več ogroženo. Je pa dobro stanje še dveh, moškega in ženske, ki sta bila prav tako na jadrnici in so ju zaradi znakov zastrupitve prepeljali v splitski klinični center.

Mediji so sprva ugibali, da so se turisti zastrupili s hrano v enem od lokalov na Hvaru, kasneje pa sp poročali, da so se najverjetneje zastrupili z ogljikovim monoksidom, ki naj bi izhajal iz motorja plovila. Rezultat obdukcije umrlega Italijana je potrdil sume, da je umrl zaradi vdihavanja ogljikovega monoksida.