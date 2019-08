Zastrupitev s hrano? Na ladji na Hvaru mrtev moški, še štiri osebe v bolnišnici

Na ladji v bližini hrvaškega otoka Hvar so danes našli mrtvega moškega. Štiri osebe so s helikopterjem nujno prepeljali v bolnišnico v Splitu. Po neuradnih podatkih so se zastrupili s hrano.