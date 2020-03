Potem ko se je s koronavirusom okužil Chelseajev nogometaš Callum Hudson-Odoi, je londonski klub celotnemu prvemu moštvu odredil 14-dnevno samoizolacijo. A kot kaže, se vsi strogih navodil niso držali, saj so mediji zunaj svojega doma ujeli 21-letnega Masona Mounta. Mladi nogometaš je bil zasačen na enem od nogometnih igrišč, na katerem je skupaj z igralcem West Hama Declanom Ricom in še nekaj neznanci igral nogomet.

»Svojega 14-letnega sina sem peljal na trening, ko sem opazil nekoliko nenavaden avto. Zanimalo me je, čigav je, nato pa se je pripeljalo še eno vozilo, v katerem so bile tri, štiri osebe. Sin je prepoznal Masona Mounta, ki je sedel za volanom. Nato so igrali nogomet pet na pet ali šest na šest. Med njimi je bil tudi Declan Rice,« je za otoške medije razkril očividec.

Pri Chelseaju naj bi bili zaradi kršenja njihovih navodil precej besni na svojega nogometaša, ki mu sedaj grozi huda kazen.