Nicholson je v Domžale prestopil leta 2017. Skozi dveletno obdobje je visokorasli nogometaš na 56 tekmah dosegel 20 zadetkov in prispeval tri podaje.

Med strelce se je vpisal tudi v kvalifikacijah za evropsko ligo na tekmah proti Malmöju. Nase je opozoril tudi z dobrimi igrami na prvenstvu Severne in Srednje Amerike ter Karibov.

»Shamar je pri nas preživel lepo obdobje, v katerem se je privadil na evropski slog nogometa in življenja, obenem pa izjemno napredoval. Odlične predstave tako na zlatem pokalu kot tudi naših evropskih tekmah so privedle do velika zanimanja zanj. Prejeli smo številne ponudbe, na koncu pa se skupaj z igralcem odločili za odhod v Belgijo,« je za domžalsko spletno stran povedal športni direktor Matej Oražem.

»Z vsakim prestopom premikamo mejnike tudi z višino odškodnine, s katero smo izjemno zadovoljni, saj je bil to tudi predpogoj, da smo se v tem trenutku odločili za prodajo. Nicholsonu se zahvaljujemo za izjemne nastope in odnos do našega dresa, v prihodnje pa mu želimo veliko uspehov, vedno pa bo njegov evropski drugi dom v Domžalah,« je dodal Oražem.