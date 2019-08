Brexit je zelo spremenil običajno pragmatične, praktične in potrpežljive Britance, še preden se je zgodil. In čeprav v bistvu ne vedo, ali se bo zgodil in kakšen bo. Približno petina jih očitno meni, da se bo zgodil 31. oktobra in da bo trd in kaotičen. Pa tudi, da grozi, vsaj začasno, pomanjkanje vsega, kar nujno potrebujejo. Dvajset odstotkov jih kopiči hrano, pijačo, zdravila in druge nujne potrebščine. Doslej naj bi za zaloge porabili štiri milijarde funtov – 380 funtov na glavo.

Po najnovejši raziskavi je 800.000 Otočanov za zaloge hrane, pijače, zdravil in drugega, kar imajo za najnujnejše v primeru kaotičnega trdega brexita, porabilo več kot tisoč funtov. Med tistimi, ki kopičijo zaloge, jih največ skrbi za želodec, kar 74 odstotkov jih pravi, da so se založili z živili. Polovica se jih je založila z zdravili zase, 46 odstotkov jih skrbi »žeja«, toliko se jih je namreč založilo z alkoholnimi in drugimi pijačami, 43 odstotkov jih ima zaloge zdravil za vse člane družine. Mnogih ne skrbi samo pomanjkanje, ampak neizogibna podražitev hrane in pijač. Britanska podjetja v primeru trdega brexita napovedujejo »kratkoročne« težave pri oskrbi prebivalstva s čimer koli pač ga oskrbujejo. Zato tudi mnoga med njimi kopičijo zaloge.

Pomanjkanje hrane in varnostna tveganja Zaradi morebitnega brexita zaloge spet kopiči deset odstotkov podjetij. Pets At Home, največja britanska trgovinska veriga za hišne živali, ki prodaja živali pa tudi hrano, igrače in vse drugo, kar naj bi nujno potrebovali psi, mačke in drugi domači ljubljenčki, je za dodatne zaloge hrane porabila osem milijonov funtov. Veriga restavracij Domino's Pizza si je omislila zaloge vsega, kar sodi na pico. Zaupni dokument Johnsonove vlade, ki je pricurljal na dan, kaže, da se vlada v primeru trdega brexita boji potrošniškega preplaha, pomanjkanja hrane in povečane grožnje varnosti v prvih dveh tednih.