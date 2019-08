John Bolton, razvpiti desničarski jastreb ameriške politike, je prvi vplivni član Trumpove administracije na obisku v Veliki Britaniji po naselitvi ključnega brexitskega kolovodje Borisa Johnsona v premierski rezidenci na Downing streetu 10. Johnson se od predhodnice Therese May v Trumpovih očeh razlikuje po tem, da je sposoben izpeljati brexit. Pa tudi v tem, da ga Trump razglaša za prijatelja, medtem ko je Mayeva naredila vse, da bi »osvojila« Trumpa (pustila se mu je celo držati za roke, ko je po njegovem prihodu na oblast na vrat na nos odhitela v Washington), a ji ni in ni šlo.

Izkušeni politični jastreb John Bolton, ki to in vse drugo v mednarodnih odnosih neprimerljivo bolje razume kot Trump, je ob prihodu na dvodnevni obisk na Otok gostiteljem dejal, da si ameriški predsednik želi uspešnega odhoda Velike Britanije iz Evropske unije, ki ga bo Washington podprl s sporazumom o svobodni trgovini med državama. Cilj Boltonovega obiska v Londonu je doseči veliko izboljšanje odnosov med vladama. Odnosi med Trumpom in Mayevo so bili namreč občasno napeti, posebno zaradi njegove kritike njenega vodenja brexitskih pogajanj.

Glavno Boltonovo sporočilo Britancem je, da bodo ZDA pomagale ublažiti posledice brexita, tudi trdega, ki je vse bolj verjeten. To naj bi storile predvsem s trgovinskim sporazumom, o katerem se državi že pogajata, odkar je Johnson pred tremi tedni prevzel vodenje vlade. Med poznavalci ameriškega pristopa k tej vrsti pogajanj prevladuje prepričanje, da bo Britanija zanj plačala visoko ceno. Med drugim naj bi morala pristati na uvoz kloriranih piščancev in s steroidi vzrejene govedine ter na ameriško zasebno prilaščanje delov britanskega državnega zdravstva. V Washingtonu trdijo, da so se želeli o trgovinskem sporazumu pogajati že z vlado Therese May, vendar se ta ni hotela. Člani Boltonove delegacije pa pravijo, da se Johnsonova vlada zelo rada pogaja o sporazumu.

V ameriški iranski pasti

V ozadju Boltonovega probrexitskega dvorjenja britanski vladi pa je tudi manj javno prepričevanje nove Johnsonove vlade o veliko tršem političnem pristopu do Irana, kar je najverjetneje glavni cilj obiska. Bolton, ki je politično »zaslovel« zaradi jastrebovskega odnosa do Iraka, naj bi bil tisti, ki je Trumpa prepričal o nepopustljivem odnosu do Teherana. Bil naj bi v ozadju zaostrovanja odnosov z Iranom in strastno zagovarjal »ukrotitev« teheranskega režima. Poučeni pravijo, da mu je pri tem malo mar za tako imenovano postransko škodo in da mu je vseeno, če visoko ceno za to plača katera od ključnih zaveznic, kot je Britanija. Ko je Britanija zasegla iranski tanker pri Gibraltarju, je dejal, da je to odlična novica. Čeprav je izkazoval presenečenje, je vse več dokazov, da so Bolton in njegovi pribočniki v ameriškem svetu za državno varnost organizirali ta incident in da se je britanska konservativna vlada, zamotena z izborom novega premierja ter z bitko za oblast in brexitom, ujela v ameriško past.

Velika Britanija je do zdaj podpirala skupno stališče Evropske unije, ki vztraja pri jedrskem sporazumu z Iranom. Bolton pa jo hoče prepričati o trši politiki do Irana, tudi s pobrexitskimi obljubami o trgovinskem sporazumu. Je to nova past? Mnogi Britanci se bojijo, da bo država eno glavnih besed, ki jo ima v Evropski uniji, zamenjala za odvisnost od Združenih držav.