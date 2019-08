Raab je ob obisku pozval EU, naj se pogaja in sprejme nov sporazum z Veliko Britanijo, da ne bo brexita brez dogovora. Velika Britanija pričakuje, da bo po brexitu, napovedanem za 31. oktober, od administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa dobila ugoden dvostranski trgovinski sporazum z ZDA, sicer svojo največjo trgovinsko partnerico.

Pompeo je dejal, da Washington podpira suvereno odločitev Velike Britanije, da se umakne iz EU. Kakorkoli se bo brexit izšel - z dogovorom z EU ali brez njega - bodo ZDA po Pompeovih zagotovilih čakale pri vratih, pripravljene na podpis novega prostotrgovinskega sporazuma.

Raab je zagotovil, da je premier Boris Johnson odločen oditi iz EU konec oktobra četudi ne bo sporazuma o odnosih z EU po brexitu.

ZDA in Velika Britanija so imele lani za 262 milijard dolarjev trgovine v blagu in storitvah, pri čemer so imele ZDA 20 milijard dolarjev presežka, predvsem po zaslugi storitev. Trump celo trdi, da se bo trgovinska menjava med državama po brexitu povečala za trikrat, štirikrat ali petkrat.

Raab se je v Washingtonu srečal tudi s Trumpom in podpredsednikom Mikom Penceom, svojo pot iskanja trgovinskih partnerjev pa bo nadaljeval v Mehiki in Kanadi. Vse analize kažejo, da bo po brexitu Velika Britanija na slabšem in da se ji mudi.