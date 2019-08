Krajinski park Golte v poletnih mesecih privablja številne pohodnike, ki deset stopinj Celzija višje temperature v dolini radi zamenjajo za prijetno ohladitev. Kot pravi Mitja Terče, direktor družbe Golte, je poletna sezona vsako leto boljša, kljub vsemu pa upa, da bosta čez tri do pet let poletna in zimska sezona enako pomembni. »Trenutno pozimi še vedno ustvarimo več kot dvakrat toliko prihodkov kot poleti, ko beležimo skoraj 50-odstotno rast obiskovalcev, ki na Golteh v povprečju ostanejo do tri dni,« pove Terče in poudari odprtost ter povezovanje s ponudniki v dolini. »Prav z gosti, ki so nastanjeni v Mozirjah in Logarski dolini, želimo povečati trajanje obiska tako pri nas kot v dolini, še vedno pa prevladujejo predvsem slovenski, hrvaški, nizozemski, avstrijski, madžarski in izraelski gostje.«

Kar 100 kilometrov pohodnih poti Že sama narava in čudoviti razgledi privabijo v poletni sezoni okoli 10.000 gostov, ki jih na vrh pripelje najdaljša gondolska žičnica v Sloveniji. »Ta številka je merljiva, vsaj še nekajkrat toliko jih pride z avtom, izredno priljubljen pa je tudi kolesarski vzpon do Mozirske koče,« pove sogovornik, ki »vzpon« do koče Trije ploti ob jezeru opiše kot morda najbolj težavnega zaradi strmine, a vendar ne več kot slabe pol ure hoda. Prav zato so Golte idealna destinacija za družine z majhnimi otroki, tudi tistimi, ki pridejo s psom. Pa tudi za bolj zahtevne pohodnike.« Skoraj 100 kilometrov dobro označenih pohodnih poti je lahko kar tedenski izziv za vsakega pohodnika, 28 zaščitenih naravnih znamenitosti Krajinskega parka Golte pa popestri vsako od teh poti. Krave, konji in koze ob poteh navdušujejo predvsem mestno prebivalstvo. »Zvonci okoli kravjega vratu ali konji, ki se prosto pasejo na planini, so seveda privlačni tudi za najmlajše,« pove sogovornik, ki je tokrat prevzel vlogo vodiča. »Seveda imajo tako hotelski gostje kot vsak, ki pride na planino, možnost dogovoriti se za vodeno turo z vodičem, zelo priljubljena je tudi nordijska hoja,« pove Terče, medtem ko nas pripelje do ene od kraških jam, ki jih je tu res veliko. »Jame smo ogradili z ograjami, lokalni jamarji pa po predhodnem dogovoru vodijo skupine v dve od njih.«

Vse bolj priljubljena električna gorska kolesa Medtem ko lahko na vsakih nekaj deset metrov srečaš zadovoljnega pohodnika, občasno po urejenih poteh mimo švigne kolesar. »Imamo kar 200 kilometrov kolesarskih poti, ki vodijo mimo turističnih kmetij v dolino do Rečice, Ljubnega, Velenja, Črne na Koroškem ali Logarske doline. Te pritegnejo zahtevne kolesarje, manj kondicijsko pripravljeni pa si lahko tudi v našem hotelu izposodijo električna gorska kolesa,« pove sogovornik in izmenja nekaj besed s sivolasima gospodoma, ki sta pravkar prikolesarila iz doline. Za malo večje otroke, ki navadno terjajo malo več vzpodbude za obisk planin, je na Golteh tudi zipline. »Seveda se zavedamo, da so najbolj zahtevni prav najmlajši obiskovalci planine,« še pove Terče, ki ne pozabi povabiti na prijetno druženje ob prazniku Marijinega vnebovzetja, ko bo v kapelici, ki jo pogosto izkoristijo tudi za poroke, potekala že tradicionalna maša.