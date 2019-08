Kot je na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil Goran Zrnić iz svetovalnice, gre za 10 delavcev, ki so delali v podjetjih Gozd servis, Les-MA in Harko Mujkić s.p.

Delavci, med njimi sekači in vozniki, so konec junija od nadrejenih dobili navodila, naj gredo za določen čas domov v BiH. Ko so se vrnili v objekt delodajalca v Beli krajini, kjer so bili nastanjeni v slabih higienskih razmerah, so bila vrata zaklenjena, njihove osebne stvari - pri čemer jih je več manjkalo - pa so jih čakale zunaj v vrečkah za smeti. Delodajalec jim je dejal, da jih ne potrebuje več in naj se znajdejo po svoje.

Po pomoč so se obrnili na svetovalnico, kjer se je izkazalo, tako Zrnić, da so jim bile kršene številne pravice. Nekateri so delali krepko prek osem ur dnevno, po urnih postavkah, a brez plačanih nadur, dopusta in bolniške, brez regresa in plačilnih list. Plače niso bile skladne z dogovorom, deloma so bile izplačane na roko.

S pomočjo svetovalnice so oddali prijavo na Inšpektorat RS za delo, odprli bolniški stalež in zamenjali naslov bivanja v Sloveniji. S tem so seznanili tudi delodajalca in tako izpolnili obveznosti po pogodbah o zaposlitvi. Delodajalec je kljub temu začel postopek odpovedi, in sicer iz krivdnega razloga, domnevne neupravičene odsotnosti z delovnega mesta.

Po Zrnićevih besedah so zato takoj ukrepali. Za dva delavca, zaposlena na podlagi sporazuma Slovenije in BiH, so delodajalcu po pošti uspešno vročili izredni odpovedi, za ostale pa redne odpovedi delovnega razmerja.