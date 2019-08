Na grškem otoku Evia so morali zaradi požara evakuirati tamkajšnji samostan, drugi prebivalci otoka pa še čakajo na pozive k evakuaciji. Dim je dosegel tudi grško prestolnico Atene, ki leži okoli 90 kilometrov južneje od požara.

Požar na otoku je izbruhnil na težko dostopnem območju, kar otežuje delo gasilcev.

V ponedeljek je hujši požar izbruhnil tudi v bližini turističnega mesta Limasol na Cipru, kjer se z ognjenimi zublji bori več sto gasilcev in prostovoljcev. Plameni so ogrožali več vasi, zaradi česar so evakuirali nekaj tamkajšnjih prebivalcev.

Požar so do danes že spravili pod nadzor, a so na območju še vedno prisotni gasilci.

V povezavi s požarom so pridržali moškega.