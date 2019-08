Po trditvah obrambe Bobić ni kriv, dejanje je tudi sam zanikal. A očividki sta, kot sta izjavili v svojih pričanjih, videli Bobića okrvavljenega in s sekiro v roki. Bobić je bil namreč pravnomočno obsojen, da je svojega soseda, moškega na invalidskem vozičku, s sekiro najmanj 37-krat udaril po glavi in vratu.

Kot poročata Delo in Slovenske novice, obramba ni bila zadovoljna z obsodbo, njegova odvetnica Maja Kristan pa je v zahtevi za varstvo zakonitosti opozarjala, da je bila Bobiću med drugim kršena tudi pravica do obrambe. Ni bil namreč opravljen ogled kraja dogodka, na katerem bi preverili, ali sta očividki - ena skozi okno, druga pa s sedeža avtobusa - zares lahko videli Bobića zamahovati s sekiro.

Poleg tega niso preverjali tistega dela njegovega zagovora, v katerem je zatrdil, da sam ni imel motiva za uboj soseda, naj pa bi ga imele nekatere druge osebe zaradi domnevne sosedove vpletenosti v nek drug zločin. Kristanova je na procesu na okrožnem sodišču tudi zaman predlagala, naj na Policijski postaji Ljubljana Moste preverijo, če je njen klient leta 2012 res podal prijavo zoper soseda, zaradi domnevnega umora nekega moškega.

Usoda Bobića najbrž zapečatena

Vrhovno sodišče je zdaj sporočilo, da so zahtevo za varstvo zakonitosti zavrnili in kot so zapisali na Delu, je s tem usoda Bobića najverjetneje dokončno zapečatena. V primeru, da bo kazen odslužil v celoti, bo na prostosti čez dobrih deset let.

Z delom sodišč v tej zadevi pa je bilo nezadovoljno tudi tožilstvo, saj je prepričano, da je šlo za umor na grozovit način. Po navedbah časnikov je predlagalo kazen 27 let zapora.

Za umor na grozovit način je treba po kazenskem zakoniku dokazati storilčevo brezčutnost, izživljanje in trpljenje oškodovanca, ki je večje od običajne bolečine, vendar niti sodni izvedenec tega ni mogel potrditi, kakor tudi ne, katera od poškodb je bila smrtna, še navajata časnika.