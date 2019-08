Do izpusta naj bi prišlo v podjetju v industrijski coni v Tržiču. Puščala naj bi naprava za gamografijo, izšel pa naj bi radioaktivni iridij 192. Pri tem so bili trije delavci izpostavljeni radiaciji. Dva so odpeljali v bolnišnico v Gorici, enega pa v bolnišnico v Ravenni.

Na območju nesreče so posredovali gasilci in policija, pa tudi specializirana enota za jedrsko in radiološko posredovanje, ki so potem izključili nevarnost kontaminacije okolja, še navaja Il Picoclo.